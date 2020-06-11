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Г'ю Лорі – 61 рік: п'ять найкращих фільмів та серіалів з іменинником
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11 червня Г'ю Лорі святкує 61-річчя! З нагоди дня народження відомого актора ми підготували найкращі фільми та серіали з ним у головній ролі. Насолоджуйтеся переглядом!
Історія Девіда Копперфілда
- Оригінальна назва: The Personal History of David Copperfield
- Жанр: комедійна драма
- Країна: США
- Рік: 2019
- Тривалість: 119 хв
- Режисер: Армандо Януччі
- Акторський склад: Дев Патель, Пітер Капальді, Г'ю Лорі, Тильда Суїнтон, Бен Уішоу
Сюжет. Це переосмислення класичного твору Дікенса. Це казка про нове життя космополітичної епохи з різноманітним ансамблем акторів сцени та кіно з усього світу. У центрі сюжету – знаменний герой Дікенса в його вигадливій подорожі від збіднілого сироти до письменника, що розвивається у Вікторіанській Англії.
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Нічний адміністратор
- Оригінальна назва: The Night Manager
- Жанр: драма
- Країна: США, Великобританія
- Рік: 2016
- Тривалість: 6 серій
- Режисер: Сюзанна Бір
- Акторський склад: Том Гіддлстон, Г'ю Лорі, Олівія Колман, Том Голландер, Елізабет Дебікі
Сюжет. Колишній солдат Джонатан Пайн має важливе робоче завдання. Він повинен познайомитися з торговцем смертельною зброєю Річардом Ропером. І не просто налагодити зв'язок, а проникнути у його внутрішнє коло знайомих.
Земля майбутнього. Світ за межами
- Оригінальна назва: Tomorrowland
- Жанр: наукова фантастика, екшн
- Країна: США
- Рік: 2015
- Тривалість: 130 хв
- Режисер: Бред Берд
- Акторський склад: Джордж Клуні, Брітт Робертсон, Г'ю Лорі
Сюжет. Це загадкова таємнича пригода. Так відбувається, що головні герої зв'язані спільною долею: колишній хлопчик-геній Френк, який зараз змучений розчаруванням, і Кейсі, яскрава, оптимістична дівчинка-підліток, що розривається науковою цікавістю. Вони приступають до небезпечної місії – розкрити таємниці загадкового місця десь у часі та просторі, відомого лише як "Tomorrowland".
Доктор Хаус
- Оригінальна назва: House M.D.
- Жанр: драма, детектив, комедія, медицина
- Країна: США, Канада
- Рік: 2004-2012
- Тривалість серії: 43 хв (177 серій)
- Керівник проєкту: Девід Шор
- Акторський склад: Г'ю Лорі, Ліза Едельштейн, Омар Епс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Пітер Якобсон, Кал Пенн, Олівія Вайлд, Ембер Темблін
Сюжет. У госпіталі геніальний доктор з важким характером Грегорі Хаус розгадує таємниці здоров'я, ніби він медичний Шерлок Холмс. Він весь час грає в розумові ігри з колегами, до яких належить і його найкращий друг, онколог Джеймс Вілсон.
101 далматинець
- Оригінальна назва: 101 Dalmatians
- Жанр: сімейний
- Країна: США
- Рік: 1996
- Тривалість: 103 хв
- Режисер: Стівен Херек
- Акторський склад: Гленн Клоуз, Джефф Деніелс, Джоан Плаурайт, Г'ю Лорі
Сюжет. Зла дизайнерка високої моди планує вкрасти цуценят далматинців, щоб зробити екстравагантну шубу, а натомість створює екстравагантну метушню довкола цієї історії.
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