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Г'ю Лорі – 61 рік: п'ять найкращих фільмів та серіалів з іменинником

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Г'ю Лорі – 61! - фото 1
Г'ю Лорі – 61!

11 червня Г'ю Лорі святкує 61-річчя! З нагоди дня народження відомого актора ми підготували найкращі фільми та серіали з ним у головній ролі. Насолоджуйтеся переглядом!

Історія Девіда Копперфілда

  • Оригінальна назва: The Personal History of David Copperfield
  • Жанр: комедійна драма
  • Країна: США
  • Рік: 2019
  • Тривалість: 119 хв
  • Режисер: Армандо Януччі
  • Акторський склад: Дев Патель, Пітер Капальді, Г'ю Лорі, Тильда Суїнтон, Бен Уішоу

Сюжет. Це переосмислення класичного твору Дікенса. Це казка про нове життя космополітичної епохи з різноманітним ансамблем акторів сцени та кіно з усього світу. У центрі сюжету – знаменний герой Дікенса в його вигадливій подорожі від збіднілого сироти до письменника, що розвивається у Вікторіанській Англії.

І ще: Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці

Нічний адміністратор

  • Оригінальна назва: The Night Manager
  • Жанр: драма
  • Країна: США, Великобританія
  • Рік: 2016
  • Тривалість: 6 серій
  • Режисер: Сюзанна Бір
  • Акторський склад: Том Гіддлстон, Г'ю Лорі, Олівія Колман, Том Голландер, Елізабет Дебікі

Сюжет. Колишній солдат Джонатан Пайн має важливе робоче завдання. Він повинен познайомитися з торговцем смертельною зброєю Річардом Ропером. І не просто налагодити зв'язок, а проникнути у його внутрішнє коло знайомих.

Земля майбутнього. Світ за межами

  • Оригінальна назва: Tomorrowland
  • Жанр: наукова фантастика, екшн
  • Країна: США
  • Рік: 2015
  • Тривалість: 130 хв
  • Режисер: Бред Берд
  • Акторський склад: Джордж Клуні, Брітт Робертсон, Г'ю Лорі

Сюжет. Це загадкова таємнича пригода. Так відбувається, що головні герої зв'язані спільною долею: колишній хлопчик-геній Френк, який зараз змучений розчаруванням, і Кейсі, яскрава, оптимістична дівчинка-підліток, що розривається науковою цікавістю. Вони приступають до небезпечної місії – розкрити таємниці загадкового місця десь у часі та просторі, відомого лише як "Tomorrowland".

Доктор Хаус

  • Оригінальна назва: House M.D.
  • Жанр: драма, детектив, комедія, медицина
  • Країна: США, Канада
  • Рік: 2004-2012
  • Тривалість серії: 43 хв (177 серій)
  • Керівник проєкту: Девід Шор
  • Акторський склад: Г'ю Лорі, Ліза Едельштейн, Омар Епс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Пітер Якобсон, Кал Пенн, Олівія Вайлд, Ембер Темблін

Сюжет. У госпіталі геніальний доктор з важким характером Грегорі Хаус розгадує таємниці здоров'я, ніби він медичний Шерлок Холмс. Він весь час грає в розумові ігри з колегами, до яких належить і його найкращий друг, онколог Джеймс Вілсон.

101 далматинець

  • Оригінальна назва: 101 Dalmatians
  • Жанр: сімейний
  • Країна: США
  • Рік: 1996
  • Тривалість: 103 хв
  • Режисер: Стівен Херек
  • Акторський склад: Гленн Клоуз, Джефф Деніелс, Джоан Плаурайт, Г'ю Лорі

Сюжет. Зла дизайнерка високої моди планує вкрасти цуценят далматинців, щоб зробити екстравагантну шубу, а натомість створює екстравагантну метушню довкола цієї історії.

До теми: Джонні Деппу – 57 років: 5 найкращих фільмів з іменинником

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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