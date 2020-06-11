Г'ю Лорі – 61 рік: п'ять найкращих фільмів та серіалів з іменинником

11 червня Г'ю Лорі святкує 61-річчя! З нагоди дня народження відомого актора ми підготували найкращі фільми та серіали з ним у головній ролі. Насолоджуйтеся переглядом!

Історія Девіда Копперфілда

Оригінальна назва: The Personal History of David Copperfield

Жанр: комедійна драма

Країна: США

Рік: 2019

Тривалість: 119 хв

Режисер: Армандо Януччі

Акторський склад: Дев Патель, Пітер Капальді, Г'ю Лорі, Тильда Суїнтон, Бен Уішоу

Сюжет. Це переосмислення класичного твору Дікенса. Це казка про нове життя космополітичної епохи з різноманітним ансамблем акторів сцени та кіно з усього світу. У центрі сюжету – знаменний герой Дікенса в його вигадливій подорожі від збіднілого сироти до письменника, що розвивається у Вікторіанській Англії.

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Нічний адміністратор

Оригінальна назва: The Night Manager

Жанр: драма

Країна: США, Великобританія

Рік: 2016

Тривалість: 6 серій

Режисер: Сюзанна Бір

Акторський склад: Том Гіддлстон, Г'ю Лорі, Олівія Колман, Том Голландер, Елізабет Дебікі

Сюжет. Колишній солдат Джонатан Пайн має важливе робоче завдання. Він повинен познайомитися з торговцем смертельною зброєю Річардом Ропером. І не просто налагодити зв'язок, а проникнути у його внутрішнє коло знайомих.

Земля майбутнього. Світ за межами

Оригінальна назва: Tomorrowland

Жанр: наукова фантастика, екшн

Країна: США

Рік: 2015

Тривалість: 130 хв

Режисер: Бред Берд

Акторський склад: Джордж Клуні, Брітт Робертсон, Г'ю Лорі

Сюжет. Це загадкова таємнича пригода. Так відбувається, що головні герої зв'язані спільною долею: колишній хлопчик-геній Френк, який зараз змучений розчаруванням, і Кейсі, яскрава, оптимістична дівчинка-підліток, що розривається науковою цікавістю. Вони приступають до небезпечної місії – розкрити таємниці загадкового місця десь у часі та просторі, відомого лише як "Tomorrowland".

Доктор Хаус

Оригінальна назва: House M.D.

Жанр: драма, детектив, комедія, медицина

Країна: США, Канада

Рік: 2004-2012

Тривалість серії: 43 хв (177 серій)

Керівник проєкту: Девід Шор

Акторський склад: Г'ю Лорі, Ліза Едельштейн, Омар Епс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Пітер Якобсон, Кал Пенн, Олівія Вайлд, Ембер Темблін

Сюжет. У госпіталі геніальний доктор з важким характером Грегорі Хаус розгадує таємниці здоров'я, ніби він медичний Шерлок Холмс. Він весь час грає в розумові ігри з колегами, до яких належить і його найкращий друг, онколог Джеймс Вілсон.

101 далматинець

Оригінальна назва: 101 Dalmatians

Жанр: сімейний

Країна: США

Рік: 1996

Тривалість: 103 хв

Режисер: Стівен Херек

Акторський склад: Гленн Клоуз, Джефф Деніелс, Джоан Плаурайт, Г'ю Лорі

Сюжет. Зла дизайнерка високої моди планує вкрасти цуценят далматинців, щоб зробити екстравагантну шубу, а натомість створює екстравагантну метушню довкола цієї історії.

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