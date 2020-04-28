Тищенко пояснив, чому його ресторан Велюр працює для "своїх" під час карантину

Народний депутат від "Слуги народу" та відомий ресторатор Микола Тищенко відповів на розслідування журналістів про те, що його ресторан "Велюр" у Києві приймає VIP-гостей під час карантину.

27 квітня журналісти Bihus.Info опублікували сюжет про те, що ресторан "Велюр", який входить у мережу "Наша карта" нардепа Миколи Тищенка, працює, попри введений в країні карантин. Як йдеться в розслідуванні, заклад відкритий тільки для "своїх": народних депутатів, бізнесменів, ексчиновників і партнерів олігарха Ігоря Коломойського.

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І поки всі українські заклади харчування ще з середини березня не працюють у зв'язку з епідемією коронавірусу, зазнаючи при цьому великих збитків, політична "еліта" продовжує тусити у "Велюрі", підкреслюють журналісти. Більше у розслідуванні Bihus.Info:

У відповідь політик заявив, що його заклад не працює для відвідувачів і нині є "своєрідним штабом", де іноді проходять "особисті зустрічі". Микола Тищенко пояснює, що у "Велюрі" готує зі своїми помічниками план перетворення міста Києва, мером якого він хоче стати.

Немає ніяких порушень і близько. Я строго дотримуюся карантинних заходів... У "Велюрі" я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму перетворення Києва, – написав нардеп.

Нагадаємо, що серед відвідувачів ресторану журналісти зафіксували позафракційного нардепа Антона Яценка; помічника нардепа Павла Куфтирєва, якого пов'язують з Коломойським; нардепа Олександра Кабанова; менеджера "Метінвесту", що належить олігарху Ринату Ахметову, Віталія Кисіля.

Тищенко зазначив, що йому дуже соромно, адже його "поодинокі гості" змушені виходити з ресторану голодними. Проте, "час диктує свої правила", підсумував він.

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