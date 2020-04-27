Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що вихід України з карантину стартуватиме 11 квітня, і наголошує, що наступні етапи не прив’язані до конкретних дат і можуть розпочатися одночасно.

Водночас, Шмигаль зауважив, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені.

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Прем'єр наголосив, що кожному міністерству та відомству доручив сформувати детальні роз’яснення, за яких умов мають працювати об’єкти, що будуть відкриватися.

Окрім того, зауважив він, на окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями деяких закладів. "Ці обмеження будемо на кожному етапі пом’якшувати. Це стосується закладів освіти, кав’ярень, спортивних залів тощо", – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, 24 квітня уряд опублікував план виходу України з карантину, що складається з п'яти етапів. Початок кожного з них можливий за певної умови.

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