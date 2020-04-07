Могилевська здивувала мережу пристрасним поцілунком з Білик: фотофакт

Наталя Могилевська вразила своїх підписників в Instagram сміливим знімком. Артистка не на жарт завела фанів, показавши свій пристрасний поцілунок в губи зі співачкою Іриною Білик.

Такий гарячий кадр Наталя Могилевська опублікувала у зв'язку з ювілеєм своєї колеги по сцені і подруги – 6 квітня Ірині Білик виповнилося 50 років. На знімку обидві співачки в ефектних концертних нарядах з пір'ям – Білик з білими, а Могилевська з чорними.

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Звичайно ж, Наталя залишила й теплі привітання для іменинниці, назвавши її "своєю любов'ю": "Моя Любов! З днем ​​народження! Ти ангел! Ти Легенда! Ти автор моїх улюблених українських пісень! Живи, люби, радуй нас!".

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