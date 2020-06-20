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Тіна Кароль у брючному костюмі похвалилася фігурою

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Співачка Тіна Кароль показала нове фото у соцмережі. А ще дечим поділилася з фоловерами.

Популярна українська співачка Тіна Кароль обожнює яскраві фотосесії, результати яких часто публікує на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Цього разу зірка показала фатам у соцмережі грайливий знімок, на якому з'явилася в незвичайному образі. Як видно, на новій фотографії Кароль позує на дерев'яному тлі зі статуеткою в одній руці, а от другу вона тримає в кишені. На ній стильний брючний костюм легкого блакитного відтінку, під піджаком якого видно короткий персиковий топ. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж з улюбленою червоною помадою і чарівною усмішкою.

Фанати не пройшли повз, вони в захваті від нового фото зірки, її засипають компліментами в коментарях до публікації.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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