Tinder дозволив безкоштовно знайомитися користувачам по всьому світу

Tinder відкрив безкоштовний доступ до функції "Закордонний паспорт", яка дозволяє шукати пару у будь-якій точці світу, а не тільки у своїй локації.

Раніше ця опція була доступна тільки при наявності платних підписок Tinder Gold і Tinder Plus. Тепер же починати нові знайомства по всьому світу можна абсолютно безкоштовно до 30 квітня.

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У компанії сподіваються, що "Закордонний паспорт" допоможе під час пандемії коронавірусу, коли кордони закриті, а польоти заборонені, "доставити себе в будь-яку точку світу" і полегшити свою самоізоляцію.

Tinder Passport: Now free for everyone through April 30th with the latest version of the Tinder app. Because social distancing doesn’t have to mean disconnecting. pic.twitter.com/ibyEpkwcFL — Tinder (@Tinder) March 31, 2020

Нагадаємо, що коронавірус став причиною появи нового тренду. Так, тепер люди набивають собі татуювання з зображенням COVID-19 та всього, що з ним пов'язано. Instagram рясніє яскравими ескізами з хештегом #coronavirustattoo і #covid19tattoo. Люди набивають малюнки з туалетним папером, масками й іншими речами, які сьогодні стали символами епідемії. Як відзначає дехто з них, коли-небудь вони подивляться на свої тату і згадають, "як за кілька тижнів з глузду з'їхав цілий світ".

Раніше Pornhub ввів безкоштовний преміум-доступ для всіх країн до 23 квітня на тлі пандемії коронавірусу Covid-19. Порносайт просить вас залишатися вдома і мінімально контактувати з людьми.

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