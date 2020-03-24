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Pornhub зробив безкоштовну преміум-підписку для користувачів усіх країн (18+)

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Pornhub зробив безкоштовну преміум-підписку для користувачів усіх країн (18+) - фото 1

Pornhub ввів безкоштовний преміум-доступ для всіх країн до 23 квітня на тлі пандемії коронавірусу Covid-19. Порносайт просить вас залишатися вдома і мінімально контактувати з людьми.

Підписка Pornhub Premium відкриває доступ до всього розміщеного на ресурсі порно у якості 1080p і поліпшеним часом завантаження. На відміну від безкоштовної версії сайту, перегляд контенту не супроводжується рекламою. Для того, щоб отримати безкоштовну підписку, потрібна реєстрація, але дані банківської картки вводити не потрібно.

І ще: Порно про коронавірус стає дедалі популярнішим у мережі

Залишайтеся вдома та отримай Pornhub Premium тут!

У період пандемії трафік Pornhub в країнах, де запроваджено карантин, значно зріс. Найвище зростання помітили в Таїланді, Італії та Бельгії.

Pornhub зробив безкоштовну преміум-підписку для користувачів усіх країн (18+) - фото 393875

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Джерело: pornhub
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