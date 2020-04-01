Як виглядають танці на пілоні під час карантину: відео з ефектною білявкою

Самоізоляція позбавила людей багатьох хобі, але шанувальники пол денс можуть не надто засмучуватись, адже достатньо мати вдома пілон. І чарівна білявка на відео це підтвердила!

На платформі Reddit користувачка з ніком fionamaxine поділилась ефектним відео про те, як танцівниці на пілоні проводять карантин. Всього за 4 години ролик переглянули понад 26 тисяч переглядів, а також більше як тисячу коментарів.

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Родзинка у тому, що головна героїня – ефектна білявка, яка займається рутинними справами. Щоправда, на пілоні. Це тільки виглядає легко, і більшість коментаторів зізнались, що щиро захоплюються її уміннями.

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