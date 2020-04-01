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Карантин Коронавірус

Як у Сальвадорі поліція провчила порушників карантину (відео)

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Як поліція ганьбит порушників карантину - фото 1
Як поліція ганьбит порушників карантину

Сальвадор не опинився осторонь пандемії коронавірусу, тож в країні також оголошено карантин та заборону покидати дім без вагомої причини. Але й тут знаходяться порушники правил, з якими поліція бореться доволі креативно.

На платформі Reddit користувач з ніком sexygarden поділився відео з покаранням порушників карантину, яке швидко розійшлось мережею. Допис зібрав понад 19 тисяч переглядів та сотні коментарів, а все через креативність поліцейських.

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"Поліція у Сальвадорі публічно ганьбить усіх, кого спіймали на порушенні карантину", – відзначив автор, а коментатори додали, що зловмисники вигукують фразу "Я не повинен виходити на вулицю". Така ситуація нагадує заставку Сімпсонів, де Барт щоразу повторно пише на дошці певне правило, яке порушив. Дехто також додав, що для повноцінного посилання на "Гру престолів" бракує лише дзвіночка та відсутності одягу.

Police in El Salvador publicly shaming anyone caught violating the quarantine from r/PublicFreakout

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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