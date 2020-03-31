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Карантин Коронавірус

Коронавірусу почали масово "присвячувати" татуювання: новий тренд

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Незвичайні тату - фото 1
Незвичайні тату / facebook

В Instagram стають популярними тату на тему епідемії коронавірусу.

Наслідки епідемії коронавірусу, не в останню чергу підігріті пресою, ізоляція і карантин буквально зводять людей з розуму.

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І поки одні запасаються продуктами, туалетним папером, вітамінами і намагаються скоріше забути про загрозу, інші знаходять час зробити тату на пам'ять.

Instagram рясніє яскравими ескізами з хештегом #coronavirustattoo і #covid19tattoo. Люди набивають малюнки з туалетним папером, масками та іншими речами, які сьогодні стали символами епідемії. Як відзначає дехто з них, коли-небудь вони подивляться на свої тату і згадають, "як за кілька тижнів з глузду з'їхав цілий світ".

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395422

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395423

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395424

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395425

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395426

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395427

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395428

Коронавірусу почали масово 'присвячувати' татуювання: новий тренд - фото 395429

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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