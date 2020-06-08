Тіна Кунакі повторила образ своєї мами під час вагітності

7 червня у Франції відзначили День матері. Багато знаменитостей поділилися з шанувальниками в Інстаграмі зворушливими кадрами із сімейних архівів. Не залишилася осторонь і 23-річна Тіна Кунакі.

Модель опублікувала фото своєї мами Наді, коли та була вагітна братом Тіни, Закарі. На фото зображена і сама Тіна – одягнена в блакитну сукню, вона тримається за мамину руку.

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Сама Надя на знімках позує у відвертій сукні Jean Paul Gaultier з візерунком, яка перейшла у спадок її доньці. Кунакі носила вінтажний наряд, коли сама була вагітна. Нагадаємо, разом з чоловіком, 53-річним Венсаном Касселем, Тіна виховує доньку Амазонію.

Днями Кунакі також підтримала і рух Black Lives Matter, опублікувавши на своїй сторінці чорний квадрат на знак солідарності з протестами в США.

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