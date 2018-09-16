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Тіна Кароль зворушила шанувальників виконанням пісні Скрябіна: відео

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Instagram

Фанати артистки вважають її виконання пісні українського співака неперевершеним.

У суботу, 15 вересня, у Львові пройшов великий концерт, присвячений 50-річчю Андрія Кузьменка, в якому взяли участь понад два десятки зіркових друзів-музикантів Кузьми. Серед них в цей вечір була і Тіна Кароль, на фан-сторінці в Instagram якої з'явилися перші кадри з шоу.

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Фанати артистки опублікували яскраві знімки та відеозаписи, на яких відображена артистка.

У підписі до публікацій багато шанувальників співачки похвалили її за прекрасний виступ і поділилися своїми емоціями після концерту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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