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Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ

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Даша Астаф'єва спробувала себе в новій ролі - фото 1
Даша Астаф'єва спробувала себе в новій ролі / maximum.fm

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо, мабуть, з найочікуванішої події цього року. Усі ми спостерігали за Світланою Тарабаровою, котра активно постила фото з животиком, і задавалися питанням: "Коли ж, нарешті?" І цей день настав.

Tarabarova зі своїм маленьким синочком Іваном - фото 276160
Tarabarova зі своїм маленьким синочком Іваном

А Регіна Тодоренко лише готується вперше стати матусею. У мережі вона виклала фото, яке супроводжується жартівливими питаннями. Співачка запитує, де можна придбати вантажівку. Очевидно, Регіна тонко натякає на те, що її живіт невпинно продовжує рости, і що у легковому авто їм уже тісно.

Регіна Тодоренко на всю світить своїм вагітним животом - фото 276161
Регіна Тодоренко на всю світить своїм вагітним животом

І хоч Слава Камінська та Ігор Кузьменко були вимушені покинути проект "Танці з зірками", вони продовжують підтримувати дружні стосунки. От на днях співачка "підігнала" крутий подарунок для донечки Ігоря. Маленька Мирося тепер катається містом з неабияким комфортом :)

Слава Камінська подарувала Ігорю Кузьменку дитячу каляску - фото 276162
Слава Камінська подарувала Ігорю Кузьменку дитячу каляску

Ми просто не могли пройти повз це миле сімейство. Лео Мессі виклав фото зі своїми дітьми та розкішною дружиною. Які ж вони класнючі всі!

Лео Мессі показав свою сім'ю - фото 276163
Лео Мессі показав свою сім'ю

Це фото спричинило справжній фурор у мережі, адже що тільки не писали ЗМІ про нове селфі Насті Каменських. Ну засунула вона пальця до рота, щоб зробити пафосніше фото. Ну що тут такого? Ну і що, що так уже не роблять? Не забувайте, що мода циклічна ;)

Настя Каменських спокушає на своїй сторінці в мережі - фото 276164
Настя Каменських спокушає на своїй сторінці в мережі

Як вам Даша Астаф'єва у ролі секретарки? Бо нам до вподоби її новий образ. У мережі одразу ж засипали її компліментами і почали жартувати, що до неї "на килим" було б страшно йти.

Даша Астаф'єва у ролі секретарки - фото 276166
Даша Астаф'єва у ролі секретарки

Сніжана Бабкіна не перестає вражати. Цього разу вона виклала фото, на якому її вкрай складно впізнати. Не дивно, що шанувальники назвали її феєю. Якою Сніжана Бабкіна подобається більше вам: феєю чи лісовою мавкою?

Сніжана Бабкіна вразила зміною образу - фото 276167
Сніжана Бабкіна вразила зміною образу

Брітні Спірс вкотре потішила своїх прихильників милим фото. Цього разу вона не в купальнику, і не намагається у свої 30 з хвостиком виглядати як грайливе дівча. На світлині співачка разом зі своїм хлопцем Семом Асгарі, і вони дуже милі.

Брітні Спірс поділилась милим фото зі своїм коханим - фото 276168
Брітні Спірс поділилась милим фото зі своїм коханим

NANA, партнерка Миколи Тищенка в "Танцях з зірками", продовжує спокушати. Ох же ж ці форми та вигини!

NANA засвітила свої 'горіхи' в мережі - фото 276169
NANA засвітила свої "горіхи" в мережі

Ну і наостанок ловіть фото трьох крихіток Кім Кардаш'ян. Малята просто чудесні :)

Діти Кім Кардаш'ян - фото 276170
Діти Кім Кардаш'ян

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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