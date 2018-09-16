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Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо, мабуть, з найочікуванішої події цього року. Усі ми спостерігали за Світланою Тарабаровою, котра активно постила фото з животиком, і задавалися питанням: "Коли ж, нарешті?" І цей день настав.
А Регіна Тодоренко лише готується вперше стати матусею. У мережі вона виклала фото, яке супроводжується жартівливими питаннями. Співачка запитує, де можна придбати вантажівку. Очевидно, Регіна тонко натякає на те, що її живіт невпинно продовжує рости, і що у легковому авто їм уже тісно.
І хоч Слава Камінська та Ігор Кузьменко були вимушені покинути проект "Танці з зірками", вони продовжують підтримувати дружні стосунки. От на днях співачка "підігнала" крутий подарунок для донечки Ігоря. Маленька Мирося тепер катається містом з неабияким комфортом :)
Ми просто не могли пройти повз це миле сімейство. Лео Мессі виклав фото зі своїми дітьми та розкішною дружиною. Які ж вони класнючі всі!
Це фото спричинило справжній фурор у мережі, адже що тільки не писали ЗМІ про нове селфі Насті Каменських. Ну засунула вона пальця до рота, щоб зробити пафосніше фото. Ну що тут такого? Ну і що, що так уже не роблять? Не забувайте, що мода циклічна ;)
Як вам Даша Астаф'єва у ролі секретарки? Бо нам до вподоби її новий образ. У мережі одразу ж засипали її компліментами і почали жартувати, що до неї "на килим" було б страшно йти.
Сніжана Бабкіна не перестає вражати. Цього разу вона виклала фото, на якому її вкрай складно впізнати. Не дивно, що шанувальники назвали її феєю. Якою Сніжана Бабкіна подобається більше вам: феєю чи лісовою мавкою?
Брітні Спірс вкотре потішила своїх прихильників милим фото. Цього разу вона не в купальнику, і не намагається у свої 30 з хвостиком виглядати як грайливе дівча. На світлині співачка разом зі своїм хлопцем Семом Асгарі, і вони дуже милі.
NANA, партнерка Миколи Тищенка в "Танцях з зірками", продовжує спокушати. Ох же ж ці форми та вигини!
Ну і наостанок ловіть фото трьох крихіток Кім Кардаш'ян. Малята просто чудесні :)
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