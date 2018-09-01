Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
1 вересня Музика Привітання

Тіна Кароль здивувала шанувальників пікантним фото

  • 247
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала підписників жаркими кадрами в останній день літа.

Варто відзначити, що Кароль є не дуже активним користувачем соцмереж. В акаунті відомої співачки можна побачити рідкісні фотографії сімейного життя, зокрема фото з її підростаючим сином Веніаміном. Іноді зірка радує шанувальників шикарними фотосесіями.

І ще: Тіна Кароль здивувала латексним вбранням

Останній літній день, мабуть, настільки надихнув співачку, що вона зважилася зробити дуже пікантні кадри.

На знімках, опублікованих на сторінці фанатів співачки, красуня-артистка позує в бікіні.

Читайте також: Тіна Кароль з'явилася на публіці в незвичайному образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 2322
Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
  • 12:55, 31 серпня
  • 502
Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
  • 7:22, 01 вересня
  • 302
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тіна Кароль