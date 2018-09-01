Тіна Кароль здивувала шанувальників пікантним фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала підписників жаркими кадрами в останній день літа.

Варто відзначити, що Кароль є не дуже активним користувачем соцмереж. В акаунті відомої співачки можна побачити рідкісні фотографії сімейного життя, зокрема фото з її підростаючим сином Веніаміном. Іноді зірка радує шанувальників шикарними фотосесіями.

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Останній літній день, мабуть, настільки надихнув співачку, що вона зважилася зробити дуже пікантні кадри.

На знімках, опублікованих на сторінці фанатів співачки, красуня-артистка позує в бікіні.

A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 31, 2018 at 6:55am PDT

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