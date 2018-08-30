Тіна Кароль здивувала латексним вбранням

Українська співачка Тіна Кароль потішила фанатів новим, вкрай епатажним і яскравим знімком.

Відповідне фото артистка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Кароль позує в сріблястому довгому платті на тонких бретелях. А під ним – чоботи-панчохи на підборах в тон. Волосся співачки розпущене, а на губах її улюблена червона помада.

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Цікаво, що поруч із зіркою сидить не менш ефектний пес Шторм. "Ти мовчиш з друзями іноді? (Не враховуючи того, коли всі в телефонах). Вони приходять просто так до тебе? Доглянуть за сім'єю? Куплять ліків? Просто так. Радіють вони за тебе? Друзі пізнаються в радості! А ви помітили, як слухняно поводився пес Шторм в прямому ефірі на "Танцях з зірками"? Там людей тьма і голосна музика, суєта, і він у кадрі не гавкнув і не підспівував! І вів себе гідно. Він вірний мистецтву і своєму господареві! Один", – написала співачка. Фанатам образ Кароль сподобався. В коментарях вони писали приємні слова та компліменти.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 28 Сер 2018 р. о 11:33 PDT

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