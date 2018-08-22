Тіна Кароль з'явилася на публіці в незвичайному образі

Популярна українська співачка Тіна Кароль, в рамках всеукраїнського туру "Інтонації", відіграла концерт в Києві. Про це повідомляється на офіційній сторінці фан-клубу Тіни Кароль в Instagram.

Для свого виступу зірка вибрала елегантне вбрання від Fannie Schiavoni – подовжений червоний жакет з металевою вставкою, а також легінси з латексу в тон.

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Варто відзначити, що незвичайний жакет Тіни трохи нагадував кольчугу. Такий неординарний образ виконавиця традиційно доповнила червоною матовою помадою.

Після столиці співачка виступить в Житомирі, Ужгороді та Чернівцях. Разом: 77 концертів в рамках туру. Це абсолютний рекорд в історії української поп-музики.

A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 19, 2018 at 1:03pm PDT

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