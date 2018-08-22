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Тіна Кароль з'явилася на публіці в незвичайному образі

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль, в рамках всеукраїнського туру "Інтонації", відіграла концерт в Києві. Про це повідомляється на офіційній сторінці фан-клубу Тіни Кароль в Instagram.

Для свого виступу зірка вибрала елегантне вбрання від Fannie Schiavoni – подовжений червоний жакет з металевою вставкою, а також легінси з латексу в тон.

І ще: Тіна Кароль у несподіваному образі дебютувала у кіно

Варто відзначити, що незвичайний жакет Тіни трохи нагадував кольчугу. Такий неординарний образ виконавиця традиційно доповнила червоною матовою помадою.

Після столиці співачка виступить в Житомирі, Ужгороді та Чернівцях. Разом: 77 концертів в рамках туру. Це абсолютний рекорд в історії української поп-музики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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