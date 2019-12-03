Студентське життя: Влад Яма підірвав мережу архівним знімком

Відомий український хореограф і суддя шоу Танці з зірками 2019 Влад Яма свого часу став відомий саме завдяки цьому проєкту. Став також впізнаваним й своїм стилем – бритою головою. Однак танцюрист виглядав так не завжди, що й довів архівним кадром.

Так, Влад Яма вирішив показати своїм підписникам в Instsgram, як виглядав понад 15 років тому. Український хореограф опублікував знімок з часів свого студентства та проживання в гуртожитку.

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У кадрі танцюрист позує на тлі стіни в широких джинсах і чорному светрі з білим комірцем, але найбільше вражає його зачіска – на голові у майбутньої зірки ще красується досить пишна шевелюра! Знімок зроблений 16 років тому.

"Будьте обережні – рівень сексуальності зашкалює! Рік 2003. А ви коли-небудь жили в гуртожитку?" – підписав знімок Яма.

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