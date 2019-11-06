Тіна Кароль захопила знімком у прозорій сорочці

Українська співачка Тіна Кароль показала ніжну серію фото. Фанати залишилися в захваті від краси зірки!

Відома українська співачка, тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

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Знаменитість похвалилася відвертою фотосесією, рекламуючи популярний в Україні ювелірний бренд. Так, артистка позувала лише в білій напівпрозорій сорочці, оголивши плечі і декольте, а жіночний образ доповнила масивними сережками і каблучкою.

"#TinaKarol #тинакароль. Ph @kulakowskiy by @ukrzoloto.ua #ukrzoloto #укрзолото", – лаконічно підписала Кароль. Фоловери не пройшли повз: "І не зрозуміло: Тіну золото прикрашає чи вона його", "Красива", "Дуже ніжне фото", "Яка естетика жінки", "Моя ніжність", "Королева", "Такий образ просто чарівний, без яскравої помади, зухвалості... ангел", "Як Тіні личать ці прикраси!".

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