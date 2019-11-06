Сексуальна Тіна Кароль оголила груди у чуттєвій фотосесії

Українська співачка та ведуча шоу Танці з зірками 2019 Тіна Кароль регулярно радує своїх шанувальників звабливими та пікантними знімками. Цього разу поп-діва постала перед підписниками у чуттєвому образі, який вже оцінили користувачі мережі.

Тіни Кароль вражає мережу своєю пікантністю, спокусливістю та чуттєвістю. У відвертих нарядах зірка відчуває себе гармонійно і природно. А новий кадр в Instagam лише більше розпалив фанів артистки – вона ризикнула частково оголити на камеру розкішний бюст.

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Зваблива співачка позує на ліжку в одному халаті. Вона ніби ненароком грайливо оголила ключиці і груди, показавши, що під домашнім одягом немає білизни. На голові у Тіни – рушник, немов вона тільки що вийшла з душу.

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