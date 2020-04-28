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Наталя Могилевська розбурхала шанувальників пікантним образом без білизни

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Популярна українська співачка Наталія Могилевська порадувала своїх підписників новим сексуальним фото, на якому позувала у відвертій сукні. Спокусливим знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому фото Наталя Могилевська позує в оксамитовій бежевій сукні з ефектними вирізами. При цьому зірка вирішили не одягати білизну. А високий розріз підкреслив стрункі ноги артистки. Крім того, в кадрі співачка спокусливо оголила плече.

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Пікантний кадр не залишив байдужим шанувальників знаменитості. У коментарях користувачі мережі почали засипати Могилевську компліментами, відзначаючи, що зірка виглядає просто розкішно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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