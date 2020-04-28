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Абсолютно гола: Даша Астаф'єва поділилася вкрай відвертими знімками (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська секс-бомба і зірка Playboy Даша Астаф'єва порадувала своїх шанувальників інтимними фото. На знімках, що з'явилися на сторінці красуні в Instagram, вона постала повністю оголеною.

Як відомо, співачка та модель Даша Астаф'єва знялася в номері одного з готелів у Львові. На пікантних знімках зірка позує топлес в чорних трусиках, а також повністю оголеною в ліжку. Даша зазначила, що є жінки, які завжди будуть засуджувати, коли бачать "голі" фото.

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Також відомо, що автором відвертої фотосесії стала Соня Плакидюк, якій Астаф'єва написала великий коментар з вдячністю до одного з фото.

Абсолютно гола: Даша Астаф'єва поділилася вкрай відвертими знімками (18+) - фото 400375

Абсолютно гола: Даша Астаф'єва поділилася вкрай відвертими знімками (18+) - фото 400376

Абсолютно гола: Даша Астаф'єва поділилася вкрай відвертими знімками (18+) - фото 400377

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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