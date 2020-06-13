Тіна Кароль у чоловічій сорочці підкорила мережу

Українська співачка Тіна Кароль пікантно оголилася на камеру. Шанувальники залишилися у захваті від красуні!

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала фатам у соцмережі спекотне фото, на якому з'явилася в несподіваному образі, а в підписі до нього заінтригувала новим етапом творчості.

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Як видно, на чорно-білій фотографії Кароль позує в еротичному образі, вона зображена на чорному тлі. На ній одна тільки довга біла сорочка, під якою нічого немає, цим вбранням зірка трошки засвітила пишні форми. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж, вона не дивиться в камеру.

У підписі до світлини йдеться: "Ексклюзив М1: до кінця серпня – початок вересня Тіна Кароль представить музичну трилогію. Нас чекає новий етап у творчості Тіни. Чекаєте?".

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