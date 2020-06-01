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Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві

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Дитяче фото alyona alyona - фото 1
Дитяче фото alyona alyona

У День захисту дітей, який світ відзначає 1 червня, пропонуємо вам подивитись, як виглядали українські зірки в дитинстві. Дехто майже не змінився, а от декого одразу й не впізнаєш

Тіна Кароль

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407536

Юлія Саніна і гурт The Hardkiss

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407534

Потап

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407537

alyona alyona

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407547

Леся Нікітюк

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407533

Dzidzio

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407535

Наталія Могилевська

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407546

Катя Осадча

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407544

Юрій Горбунов

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407545

Алла Костромічова

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407532

Соня Плакидюк

Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві - фото 407543

Читайте також: Картинки для привітання з Днем захисту дітей 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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