Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві

У День захисту дітей, який світ відзначає 1 червня, пропонуємо вам подивитись, як виглядали українські зірки в дитинстві. Дехто майже не змінився, а от декого одразу й не впізнаєш

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Юлія Саніна і гурт The Hardkiss

Потап

alyona alyona

Леся Нікітюк

Dzidzio

Наталія Могилевська

Катя Осадча

Юрій Горбунов

Алла Костромічова

Соня Плакидюк

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