Уляля чи бл*: Настя Каменських поцілувала Тіну Кароль

Співачка Настя Каменських ніжно поцілувала свою колегу Тіна Кароль, яка прийшла до них на весілля з Потапом. Співачки відзначились неоднозначними кадрами.

Відео з'явилось у мережі. Спекотні кадри були опубліковані на сторінці Тіни Кароль в одній із соціальних мереж. При цьому на кадрах обидві співачки обнімаються і розважаються.

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"Бл*, у мене сторіз буде з Тіною!" – сказала Каменських і доторкнулася губами до щоки Кароль. Та ж зніяковіло засміялася і сказала: "Сексі-сторіз!"

Варто нагадати, що у четвер, 23 травня, відомий продюсер і репер Потап та співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK, одружилися. За церемонією та святкуванням спостерігала вся Україна, адже гості свята активно публікували фото та відео з події на своїх сторінках у соціальних мережах.

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