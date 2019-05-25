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Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Весілля Потапа і Насті Каменських: історія кохання
Підбірку цього тижня почнемо з новини, яка сколихнула мережу. На днях Настя Каменських і репер Потап таки одружилися. Фанати чекали на цю подію уже кілька років, адже підозрювали, що між ними щось більше, ніж просто співпраця.
А це ще одна стильна парочка українського шоу-бізнесу. Надя Дорофєєва та Володимир Дантес виклали у мережу світлину, на якій вони уже зібрані на головне весілля року. Виглядає ДоДо просто приголомшливо!
Співачка Джамала цього тижня представила кліп на пісню "Solo". Зірка постала у трьох абсолютно різних образах і попросила своїх підписників написати, який із них їм сподобався найбільше? Нам, до слова, припав до душі другий. Гортайте серію і вибирайте ;)
Слава Камінська цього тижня показала своїм прихильникам свою донечку, яка явно була не в гуморі. Виявилося, що на днях у Лаури був відкритий урок балету, але, як ви бачите, настрою до цього діла у малечі зовсім не було.
Ох, Віталька Козловський далі виписує вірші в мережі. Ми просто не могли стояти осторонь, і тому вирішили поділилися з вами його творчістю. Здається, оці кілька рядків йому вдаються значно краще, ніж написання нових пісень: Тепло у повітрі, тепло у душі. Але як багато тих, з ким можна поговорити про погоду... І мало, з ким хотілося б ділитися тим, що на душі. Цитатник Віталія Козловського поповнюється ;)
Ще один Happy End цього тижня. Проект "Холостяк" закінчився. Нікіта Добринін зробив свій виважений вибір, вирішивши будувати стосунки з Дарією. Цікаво, чи зруйнує він традицію, згідно з якою, жоден холостяк так і не одружувався з обраницею?
Спокуслива та розкішна. Тіна Кароль поділилась зі своїми прихильниками яскравою світлиною, на якій вона позує у червоній сукні, грайливо покусуючи пальчик. Просто неможливо відвести погляду від неї!
Упізнаєте? Бо ми це миле дитя вичислили з першої ж секунди. Знайомтесь, це співачка Наталя Могилевська зразка шкільних років. Власне, виконавиця привітала школярів з завершенням навчального року, побажавши їм успіхів у всьому, за що б вони не бралися!
Наостанок залишимо вам Лесю Нікітюк, яка тішить усіх своїми довжелезними ногами. Щоправда, користувачі мережі запитали у неї, чому вона не гуляла на весіллі Насті та Потапа. Один із коментаторів вирішив написати: "Мабуть, не запросили". А й справді, цікаво ж, чому Леся не гуляла на головному зірковому весіллі країни?
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