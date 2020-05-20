Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Тіна Кароль спокусила мережу сексуальним образом без білизни: гаряче фото

  • 58
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників пікантним кадром у ніжному та відвертому образі. Спокусливий знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

На свіжих фото Тіна Кароль відображена у білому брючному костюмі з розстебнутим піджаком, який красуня одягнула на голе тіло, частково оголивши груди.

І ще: Українська телеведуча поборола рак і повертається на роботу

На одному зі знімків з колажу артистка сидить в позі напівлотоса, заправляючи пасмо волосся за вухо. На іншому фото Кароль простягнула руку до камери, закинувши назад голову і млосно відкривши рот.

Користувачі мережі у коментарях під фото назвали Тіну Кароль "найкрасивішою жінкою у всесвіті".

Читайте також: Настя Каменських завела мережу кадрами у ліжку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 198
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1307
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2309700
Загрузка...
Новини