Тіна Кароль спокусила мережу сексуальним образом без білизни: гаряче фото

Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників пікантним кадром у ніжному та відвертому образі. Спокусливий знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

На свіжих фото Тіна Кароль відображена у білому брючному костюмі з розстебнутим піджаком, який красуня одягнула на голе тіло, частково оголивши груди.

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На одному зі знімків з колажу артистка сидить в позі напівлотоса, заправляючи пасмо волосся за вухо. На іншому фото Кароль простягнула руку до камери, закинувши назад голову і млосно відкривши рот.

Користувачі мережі у коментарях під фото назвали Тіну Кароль "найкрасивішою жінкою у всесвіті".

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