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Українська телеведуча поборола рак і повертається на роботу

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Українська телеведуча поборола рак і повертається на роботу - фото 1

Українська телеведуча Алла Мазур повідомила, що перемогла онкологічне захворювання і повертається до роботи. Про це, у вівторок, 19 травня, вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Алли Мазур, вона повертається на своє робоче місце в команду ТСН-тиждень і вже найближчим часом з'явиться в ефірі.

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"Ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози хороші. До медиків звернулася вчасно – показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутися до улюбленої справи", – написала телеведучі.

Водночас, Мазур закликала українців відповідальніше підходити до питання здоров'я, як до свого, так і оточуючих. А саме, в цей "непростий період" носити маски та пам'ятати, що для деяких категорій населення інфекція може бути вкрай небезпечною, наприклад, для тих, кому поставлений діагноз онкологія.

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