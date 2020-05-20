Українська телеведуча поборола рак і повертається на роботу

Українська телеведуча Алла Мазур повідомила, що перемогла онкологічне захворювання і повертається до роботи. Про це, у вівторок, 19 травня, вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Алли Мазур, вона повертається на своє робоче місце в команду ТСН-тиждень і вже найближчим часом з'явиться в ефірі.

І ще: Світлана Тарабарова вагітна вдруге: зірка поділилася чуттєвими кадрами

"Ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози хороші. До медиків звернулася вчасно – показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутися до улюбленої справи", – написала телеведучі.

Водночас, Мазур закликала українців відповідальніше підходити до питання здоров'я, як до свого, так і оточуючих. А саме, в цей "непростий період" носити маски та пам'ятати, що для деяких категорій населення інфекція може бути вкрай небезпечною, наприклад, для тих, кому поставлений діагноз онкологія.

Читайте також: Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному