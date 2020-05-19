Настя Каменських завела мережу кадрами у ліжку

Співачка Настя Каменських поділилася пікантними кадрами, позуючи на ліжку. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість випустила яскравий кліп на пісню "Воспоминания", знявши його у дворі їх із чоловіком Потапом будинку. Настя зізналася, що її надихнули архівні кадри, які красуня знайшла у своєму телефоні.

А сьогодні артистка поділилася і пікантним кадром зі спальні, грайливо сидячи на ліжку лише в білосніжній лляній піжамі в незвичайній позі. Красуня засвітила струнку фігуру, а домашній образ доповнила недбалим "пучком" на голові.

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