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Настя Каменських завела мережу кадрами у ліжку

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася пікантними кадрами, позуючи на ліжку. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Настя Каменських випустила кліп Воспоминания: дивіться архівні кадри з Потапом

Нещодавно знаменитість випустила яскравий кліп на пісню "Воспоминания", знявши його у дворі їх із чоловіком Потапом будинку. Настя зізналася, що її надихнули архівні кадри, які красуня знайшла у своєму телефоні.

А сьогодні артистка поділилася і пікантним кадром зі спальні, грайливо сидячи на ліжку лише в білосніжній лляній піжамі в незвичайній позі. Красуня засвітила струнку фігуру, а домашній образ доповнила недбалим "пучком" на голові.

Читайте також: Курйозна Кім Кардашян влаштувала пікантну фотосесію в білизні (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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