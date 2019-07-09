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Тіна Кароль спантеличила мережу пікантним знімком

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ТІна Кароль - фото 1
ТІна Кароль / instagram

Тіна Кароль остаточно змінила ніжний образ романтичної дівчини на фатальну красуню. Вона без сорому публікує кадри з відвертих фотозйомок. І знімки української співачки стають все спекотнішими.

Популярна співачка дедалі частіше ділиться з користувачами мережі сміливими знімками, на яких вона позує у сексуальному вбранні і максимально оголяє тіло. Тіна Кароль спокушає своїми формами підписників в Instagram – чергове її фото б'є рекорди популярності і обговорення.

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У центрі кадру на ліжку з білосніжними простирадлами постала Тіна у чорній сукні-сітці, оголивши плечі і показавши глибоке декольте, так що шанувальники змогли розглянути її груди практично повністю. Підписники артистки були у захват від одкровень поп-діви і тут же засипали її компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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