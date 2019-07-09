Груди Каменських випали з топіка під час виступу: фотофакт

Популярна співачка Настя Каменських випадково оголила груди. Сталося це прямо під час концерту дружини Потапа в Одесі. Кадри з концерту зірки, на якому вона виступала в дуже відвертому вбранні, публікують фанати поп-діви в Instagram.

Як видно на фото, Настя Каменських для виступу обрала модний крихітний фіолетовий топік, який одягнула на комбінезон-сіточку. Але той не втримав її грудей на місці. Ясна річ, що прозорий бюстгальтер не врятував ситуацію – глядачі концерту, які були в перших рядах, чітко побачили соски співачки. Вони, до речі, нібито завбачливо були заклеєні спеціальними наклейками.

І ще: Скандальна модель знову вирішила пробігтися напівоголеною по футбольному полю

Читайте також: Крихітні бікіні: зваблива блогерка потролила своїх фанатів (відео)