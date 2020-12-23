Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розповіла, на якій дієті вона худне

Співачка Тіна Кароль довго і наполегливо йшла до результату, яким зараз милується вся країна, а недавно поділилася секретами свого схуднення з шанувальниками.

"Зараз, чесно, я стаю щоранку на ваги. Зізнаюся, 56 кілограмів. Клин клином – необхідно їсти жири. Як би це зараз складно і дивно не звучало. Коли ви їсте жири, ви вбиваєте свої жири цим. Я їм масло, сир, сосиски, сало, але я не їм вуглеводів. Овочів я вживаю дуже мало", – поділилася з прихильницями співачка.

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Варто відзначити, що вуглеводне голодування (кетоз) вже давно є популярним методом схуднення серед зірок і активно використовується в дієті Дюкана. Однак, як зазначили більшість фоловерів, такий спосіб схуднення не дуже корисний для здоров'я.

Стан, при якому починається процес схуднення, в медицині отримав назву кетоз – накопичення кетонів, які є колишнім підшкірним жиром. При тривалому вуглеводному голодуванні кетоз може спровокувати різке зниження м'язової маси або перетекти в кетоацидоз у діабетиків – стан, вкрай небезпечний для здоров'я.

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