Модель VIctoria's Secret Келлі Гейл розбурхала фото ідеальної фігури

Популярна модель Келлі Гейл не припиняє тішити шанувальників пікантними фото, а зима зовсім не заважає їй хизуватись спортивною формою.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл заворожує своїм виглядом не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі активно ділиться кадрами зі своїх буднів та не має комплексів щодо своєї спортивної фігури.

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Хоч спекотний сезон і закінчився, але Гейл все одно ловить моменти приміряти бікіні. Що підтверджує свіженьке фото моделі, на якому важко не помітити її розкішні форми.

instagram.com/kellybellyboom

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