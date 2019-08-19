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Тіна Кароль розбурхала шанувальників гарячими кадрами з Лос-Анджелеса

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Тіна Кароль не дає своїм шанувальникам розслабитися ні на хвилину, адже останнім часом вона просто-таки засипала мережу відвертими знімками, які вона зробила в США. А крім фото, співачка зняла в Лос-Анджелесі і новий кліп, який, судячи з усього, буде називатися "Вабити".

На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль анонсувала вихід кліпу 22 серпня, а також показала кілька пікантних кадрів з нього. Так, на першому фото Тіна сидить біля басейну в сріблястому купальнику незвичайного крою. Поп-діва позує боком до камери, демонструючи спокусливі вигини свого тіла.

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На іншому знімку артистка теж позує біля басейну в чуттєвій позі. Вона витягнула свої стрункі ніжки і підставила обличчя сонцю, а вбрання з глибоким декольте відмінно підкреслило розкішні форми Тіни. При цьому кадр зроблений з незвичного ракурсу – зверху, нібито з дрона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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