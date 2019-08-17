Даша Астаф'єва показала свою небезпечну фотосесію

Український секс-символ Даша Астаф'єва сфотографувалася на краю даху. Шанувальники у захваті від нових фото красуні!

Популярна українська співачка, актриса Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram знімками з життя і різних виходів у світ. Також артиста часто стає героїнею вельми пікантних фотосесій, результатами яких ділиться з фанатами.

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Даша вирішила показати фото, які були зроблені в рамках незвичайної фотозйомки на висоті, на даху будинку. Перед камерою Даша з'явилася в дуже еротичному образі, в наряді з чорного пір'я. При цьому для фотосесії зірка вигинається в різних позах.

Деякі шанувальники жартують, що Даша підгледіла такий стиль у співачки MARUV, але багато хто все ж пам'ятає, що Астаф'єва завжди відкрито демонструвала свою сексуальність. Шанувальники не пройшли повз і почали активно коментувати нові публікації зірки.

Гортайте фотогалереї:

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