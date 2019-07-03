Тіна Кароль розбурхала мережу відвертими фото

Останнім часом Тіна Кароль дає всім зрозуміти, хто тут секс-бомба і чуттєва богиня в одній особі. Фанати у захваті від Тіни і день від дня насолоджуються її новими фото!

Раніше зірка лише світила ніжкою з-під вирізу сукні, а тепер її Instagram рясніє відвертими знімками.

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Так, наприклад, свіженьке фото Тіни доводить, що в найближчому майбутньому вона буде тільки піднімати градус. Зірка показала кадр з фотосету на пляжному шезлонгу, на якому демонструє свою витончену фігуру в високих чорних трусиках і короткому топі.

Шанувальники відзначили, що їхня улюблениця дуже змінилися, а її фотосети стали куди відвертішими, ніж зазвичай. Вони прийшли в захват від фігури Тіни і навіть порівняли її з моделями Victoria's Secret.

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