Тіна Кароль розбурхала мережу новим спокусливим кадром

Українська поп-діва Тіна Кароль регулярно радує шанувальників відвертими фотосесіями, публікуючи гарчі фото в Instagram. Так, співачка почала зйомки в новому фотосеті і охоче ділиться результатами в мережі.

Знімки Тіни Кароль стають все більш гарячими, а підписники не можуть натішитися відвертості зірки, яка намагається щоразу їх дивувати. Так, на новому фото красуня сидить "по-турецьки", спершись ліктями на коліна і запустивши пальці у свої розкішні об'ємні локони. Вона дивиться кудись у бік, відвівши погляд від об'єктива камери.

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Проте у коментарях не обійшлося і без натяків на роман з Даном Баланом від користувачів мережі.

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