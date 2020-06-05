Леся Нікітюк засвітила екстремальне декольте на гарячому знімку

Українська шоувумен Леся Нікітюк не перестає радувати своїх шанувальників ефектними кадрами, демонструючи спокусливу фігуру та апетитні вигини тіла. І цього разу красуня вирішила засвітити свої принади на камеру.

Так, телеведуча Леся Нікітюк позує в білій блузі з довгим рукавом і приспущеною лінією плеча, оголивши декольте розкішне. Крім цього, Леді Ле похизувалася на камеру стрункими загорілими ніжками. Зірка телеекранів розпустила ідеально рівне волосся і зробила яскравий привабливий макіяж.

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"Інтервальне голодування. Я перейшла в режим 14/10. На базарі з'явилася черешня", – оригінальним способом Нікітюк повідомила про нову дієту.

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