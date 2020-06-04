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Переможниця Холостяка пояснила, чому досі носить обручку з шоу

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Даша Ульянова - фото 1
Даша Ульянова / instagram

Герої шоу Холостяк Макс Михайлюк і Даша Ульянова не змогли побудувати стосунки поза проєктом. Як з'ясувалося, головний герой мав інтимну близькість з іншою учасницею шоу.

Попри скандальний фінал, шанувальники шоу продовжують стежити за життям Даші і Макса.

І ще: Холостяк 2020: Макс і Даша розставили всі крапки над "і" в своїх стосунках

На нових знімках переможниці Холостяка уважні користувачі помітили цікаву деталь: обручку з діамантом, яку Макс подарував гімнастці в фіналі реаліті. Фоловери Даші стали закидати її запитаннями, в надії на те, що пара помирилася.

"Ви з Максом?", "Обручку Даша не знімає, значить не все так глобально, я думаю будуть вони разом", "А обручку просто так не носять", – цікавляться фани. Дівчина не стала довго інтригувати і дала пояснення: "Обручку просто не хочу знімати, вона мені дуже подобається".

Це цікаво: Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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