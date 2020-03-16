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Карантин Коронавірус

Тіна Кароль показала, як захищається від коронавірусу маскою за 2300 гривень

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Спокуслива українська поп-діва Тіна Кароль показала, як захищається від коронавірусу. Відповідним відео красуня поділилася зі своїми шанувальниками в мережі.

У розпал епідемії 35-річна співачка Тіна Кароль опублікувала короткий ролик в Instagram, на якому позує в масці чорного кольору і в захисних окулярах.

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Зірка повідомила, що на ній маска шведського бренду Airinum. Згідно з інформацією на сайті офіційного постачальника бренду Airinum, вартість такої маски становить 2300 грн, проте більшість масок вже немає в наявності.

Проте нагадаємо, що маски не захищають належним чином, а носити їх повинні ті, хто уже захворів на вірус. Крім цього, не варто гнатися за брендами, оскільки є безліч бюджетних варіантів масок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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