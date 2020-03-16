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Надя Дорофєєва похизувалася ідеальними формами в облягаючих шкіряних штанах: зухвалі фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію фото зі зустрічі з Катею Осадчою. Як завжди, артистка продемонструвала ідеальне відчуття стилю. Українська красуня вибрала класичну чорно-білу комбінацію, але з "родзинкою".

Так, в ефірі студії "Світського життя" Надя Дорофєєва з'явилася в екстремально облягаючих чорних штанах з екошкіри. Штани розкреслені білими нитками-стежками. Також штани внизу прикрашені декоративними блискавками. Цей елемент образу підкреслив стрункі і спортивні ніжки екс-солістки "Время и Стекло".

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Свій ефектний образ Дорофєєва доповнила повітряною білою блузою, яка прикрашена пишним рукавом і шлейфом. Довершують образ білі човники на шпильці.

Позитив також вибрав "класичний" аутфіт в білих тонах. Олексій Завгородній приміряв костюм з об'ємним жакетом, а також масивні білі кросівки. Яскравості додає помаранчева футболка.

Надя Дорофєєва похизувалася ідеальними формами в облягаючих шкіряних штанах: зухвалі фото - фото 392335

Надя Дорофєєва похизувалася ідеальними формами в облягаючих шкіряних штанах: зухвалі фото - фото 392336

Надя Дорофєєва похизувалася ідеальними формами в облягаючих шкіряних штанах: зухвалі фото - фото 392337

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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