Надя Дорофєєва похизувалася ідеальними формами в облягаючих шкіряних штанах: зухвалі фото

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію фото зі зустрічі з Катею Осадчою. Як завжди, артистка продемонструвала ідеальне відчуття стилю. Українська красуня вибрала класичну чорно-білу комбінацію, але з "родзинкою".

Так, в ефірі студії "Світського життя" Надя Дорофєєва з'явилася в екстремально облягаючих чорних штанах з екошкіри. Штани розкреслені білими нитками-стежками. Також штани внизу прикрашені декоративними блискавками. Цей елемент образу підкреслив стрункі і спортивні ніжки екс-солістки "Время и Стекло".

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Свій ефектний образ Дорофєєва доповнила повітряною білою блузою, яка прикрашена пишним рукавом і шлейфом. Довершують образ білі човники на шпильці.

Позитив також вибрав "класичний" аутфіт в білих тонах. Олексій Завгородній приміряв костюм з об'ємним жакетом, а також масивні білі кросівки. Яскравості додає помаранчева футболка.

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