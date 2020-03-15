Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Коррі Йї, – спокуслива красуня, яка не дає спокою пікантними знімками своїм підписникам в Instagram.

Настав найспокусливіший день на Радіо МАКСИМУМ! День, коли ми знайомимо тебе з новою гарячою красунею. Тож пропонуємо тобі трохи відволіктися та насолодитися добіркою пікантних кадрів Коррі Йї (Corrie Yee). Красуня є зіркою Instagram, де спокушає своїх підписників сміливими знімками.

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Через що ж ми звернули увагу на Коррі Йї? Дівчина має цілих дві сторінки в Instagram: на одну підписані майже 860 тисяч осіб, на іншу – майже 55 тисяч. До мільйона не дотягує, але це не заважає красуні публікувати гарячі фото. Якщо прогортати сторінки моделі, то видно лише секс, розпусту, багато еротики, бікіні та еротики в бікіні

Словом, Коррі Йї – гідний варіант для найгарячішої рубрики Радіо МАКСИМУМ! І ми відібрали для тебе найвідвертіші фото нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

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