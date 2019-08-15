Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Тіна Кароль показала чорно-біле фото без бюстгальтера

  • 7
Провокаційна Тіна Кароль - фото 1
Провокаційна Тіна Кароль / karavan

Спокуслива співачка Тіна Кароль показала чуттєвий знімок у Інстаграмі. Шанувальники у захваті від красуні!

Відома українська співачка Тіна Кароль зачарувала фанатів новим спокусливим фото.

І ще: Тіна Кароль назвала ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу Голос країни

Зірка запостила на своїй сторінці в Instagram чуттєвий чорно-білий кадр з фотосесії. На фото Кароль постала з мурашками на шкірі тіла, в тонкій футболці, без білизни. Нове чуттєве, але водночас пікантне фото припало до душі шанувальникам співачки. Фоловери під фотографією залишили захоплені коментарі.

"Провокаційна дівчина", "Ммм, ще і без бюстгальтера", "Я б висловилася, та слів таких не знаю", – писали користувачі в коментарях до фото зірки.

Тіна Кароль показала чорно-біле фото без бюстгальтера - фото 347898

Читайте також: Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 608
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 591
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
  • 12 серпня, 16:03
  • 381
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз