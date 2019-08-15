Тіна Кароль показала чорно-біле фото без бюстгальтера

Спокуслива співачка Тіна Кароль показала чуттєвий знімок у Інстаграмі. Шанувальники у захваті від красуні!

Відома українська співачка Тіна Кароль зачарувала фанатів новим спокусливим фото.

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Зірка запостила на своїй сторінці в Instagram чуттєвий чорно-білий кадр з фотосесії. На фото Кароль постала з мурашками на шкірі тіла, в тонкій футболці, без білизни. Нове чуттєве, але водночас пікантне фото припало до душі шанувальникам співачки. Фоловери під фотографією залишили захоплені коментарі.

"Провокаційна дівчина", "Ммм, ще і без бюстгальтера", "Я б висловилася, та слів таких не знаю", – писали користувачі в коментарях до фото зірки.

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