Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок

Фото- і відеокамери спотворюють реальність, і часом ми навіть не уявляємо, як сильно зірки відрізняються від своїх екранних зображень. Наприклад, чи знали ви, що Тіна Кароль вища за Юлію Саніну, а Олег Винник нижчий за Сергія Бабкіна? Ще більше цікавих фактів у нашій добірці!

Ми зібрали фото найвідоміших українських зірок та "посортували" їх за зростом. Зацініть!

1,95 м: ПОТАП

1,87 м: Сергій Притула

1,86 м: Леся Нікітюк

1,85 м: Сергій Бабкін & Олексій Позитив

1,84 м: Ivan NAVI & MÉLOVIN

1,81 м: Віталій Козловський

1,8 м: Маша Єфросиніна, Влад Яма, MARUV

... Оля Полякова & Катерина Осадча

1,79 м: Алла Костромічова

1,76 м: Святослав Вакарчук

1,75 м: Настя Каменських

1,74 см: Олег Винник

1,73 м: Джамала

1,7 м: Надя Дорофєєва & Даша Астаф'єва

1,68 м: Тіна Кароль & Юрій Горбунов

1,65 м: alyona alyona

1,64 м: Юлія Саніна, Монатік & Саша Зарицька

1,62 м: Наталія Могилевська

1,55 м: Христина Соловій

ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!