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Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок

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Притула та Нікітюк майже рівні, але... - фото 1
Притула та Нікітюк майже рівні, але...

Фото- і відеокамери спотворюють реальність, і часом ми навіть не уявляємо, як сильно зірки відрізняються від своїх екранних зображень. Наприклад, чи знали ви, що Тіна Кароль вища за Юлію Саніну, а Олег Винник нижчий за Сергія Бабкіна? Ще більше цікавих фактів у нашій добірці!

Ми зібрали фото найвідоміших українських зірок та "посортували" їх за зростом. Зацініть!

1,95 м: ПОТАП

ПОТАП - фото 347038

1,87 м: Сергій Притула

Сергій Притула - фото 347043

1,86 м: Леся Нікітюк

Леся Нікітюк - фото 347047

1,85 м: Сергій Бабкін & Олексій Позитив

Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок - фото 347096

1,84 м: Ivan NAVI & MÉLOVIN

Ivan NAVI & MÉLOVIN - фото 347080

1,81 м: Віталій Козловський

Віталій Козловський - фото 347052

1,8 м: Маша Єфросиніна, Влад Яма, MARUV

Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок - фото 347055

... Оля Полякова & Катерина Осадча

Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок - фото 347056

1,79 м: Алла Костромічова

Алла Костромічова - фото 347091

1,76 м: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук - фото 347064

1,75 м: Настя Каменських

Настя Каменських - фото 347063

1,74 см: Олег Винник

Олег Винник - фото 347066

1,73 м: Джамала

Джамала - фото 347068

1,7 м: Надя Дорофєєва & Даша Астаф'єва

Надя Дорофєєва & Даша Астаф'єва - фото 347078

1,68 м: Тіна Кароль & Юрій Горбунов

Тіна Кароль і Юрій Горбунов - фото 347079

1,65 м: alyona alyona

alyona alyona - фото 347081

1,64 м: Юлія Саніна, Монатік & Саша Зарицька

Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок - фото 347083

1,62 м: Наталія Могилевська

Наталія Могилевська - фото 347084

1,55 м: Христина Соловій

Христина Соловій - фото 347085

ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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