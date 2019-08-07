Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Тіна Кароль назвала ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу Голос країни

  • 19
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль

Українська поп-діва та тренерка "Голосу країни" Тіна Кароль склала власний рейтинг 20 найкращих виступів в історії проєкту. Дивіться і насолоджуйтесь потужними номерами!

У рейтинг Тіни Кароль ввійшли виступи і з "Голосу країни", і з "Голосу.Діти". У двадцятку найкращих виступів, за версією зірки, ви побачите Андрія Хайата, який вразив своєю незвичною манерою співу, популярну співачку KAZKA та незабутнє виконання пісні "Закрили твої очі" Андрієм Рибарчуком.

5 місце

Злата Огнєвіч – "One Day"

4 місце

Тіна Кароль, Руслан Асланов, Роман Сасанчин – "Україна – це ми"

3 місце

Андрій Рибарчук – "Закрили твої очі"

2 місце

Антон Копитін – "I Want To Break Free"

1 місце

Олександр Клименко – "Материнська любов"

ТОП-20 виступів на шоу "Голос країни" від Тіни Кароль

Слухайте також: Потап назвав ТОП-20 найкращих виступів в Голосі країни

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2805
5 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
  • 02 серпня, 18:30
  • 374
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 871
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз