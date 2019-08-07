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Тіна Кароль назвала ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу Голос країни
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Українська поп-діва та тренерка "Голосу країни" Тіна Кароль склала власний рейтинг 20 найкращих виступів в історії проєкту. Дивіться і насолоджуйтесь потужними номерами!
У рейтинг Тіни Кароль ввійшли виступи і з "Голосу країни", і з "Голосу.Діти". У двадцятку найкращих виступів, за версією зірки, ви побачите Андрія Хайата, який вразив своєю незвичною манерою співу, популярну співачку KAZKA та незабутнє виконання пісні "Закрили твої очі" Андрієм Рибарчуком.
5 місце
Злата Огнєвіч – "One Day"
4 місце
Тіна Кароль, Руслан Асланов, Роман Сасанчин – "Україна – це ми"
3 місце
Андрій Рибарчук – "Закрили твої очі"
2 місце
Антон Копитін – "I Want To Break Free"
1 місце
Олександр Клименко – "Материнська любов"
ТОП-20 виступів на шоу "Голос країни" від Тіни Кароль
Слухайте також: Потап назвав ТОП-20 найкращих виступів в Голосі країни
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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