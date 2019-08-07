Тіна Кароль назвала ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу Голос країни

Українська поп-діва та тренерка "Голосу країни" Тіна Кароль склала власний рейтинг 20 найкращих виступів в історії проєкту. Дивіться і насолоджуйтесь потужними номерами!

У рейтинг Тіни Кароль ввійшли виступи і з "Голосу країни", і з "Голосу.Діти". У двадцятку найкращих виступів, за версією зірки, ви побачите Андрія Хайата, який вразив своєю незвичною манерою співу, популярну співачку KAZKA та незабутнє виконання пісні "Закрили твої очі" Андрієм Рибарчуком.

5 місце

Злата Огнєвіч – "One Day"

4 місце

Тіна Кароль, Руслан Асланов, Роман Сасанчин – "Україна – це ми"

3 місце

Андрій Рибарчук – "Закрили твої очі"

2 місце

Антон Копитін – "I Want To Break Free"

1 місце

Олександр Клименко – "Материнська любов"

ТОП-20 виступів на шоу "Голос країни" від Тіни Кароль

Слухайте також: Потап назвав ТОП-20 найкращих виступів в Голосі країни