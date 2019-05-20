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Тіна Кароль підкорила фанатів одним лише поглядом

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Знаменитість похвалилася чуттєвим чорно-білим кадром - фото 1
Знаменитість похвалилася чуттєвим чорно-білим кадром / Twitter

Співачка Тіна Кароль похвалилася дуже ніжним кадром, а фанати не змогли пройти повз!

Відома українська співачка, тренер шоу Голос країни Тіна Кароль обожнює радувати фанатів новими знімками в Instagram.

І ще: Тіна Кароль показала, як виглядає в бікіні

Нещодавно знаменитість похвалилася чуттєвим чорно-білим кадром, позуючи для ніжної фотосесії. Так, артистка прикрила обличчя розкішним кучерявим волоссям, підкоривши шанувальників одним лише поглядом.

Фоловери залишилися в захваті і почали засипати Тіну компліментами: "Боже мій, яка гарна", "Магічний погляд", "Вау, просто немає слів", "Боже цей погляд", "Тіно, Ви шалено красива", "Загадкова така", "Скільки естетики в одному фото", "Боже, яка гарна фотографія. Просто одне око і волосся, а виглядає чудово!"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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