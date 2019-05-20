Тіна Кароль підкорила фанатів одним лише поглядом

Співачка Тіна Кароль похвалилася дуже ніжним кадром, а фанати не змогли пройти повз!

Відома українська співачка, тренер шоу Голос країни Тіна Кароль обожнює радувати фанатів новими знімками в Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася чуттєвим чорно-білим кадром, позуючи для ніжної фотосесії. Так, артистка прикрила обличчя розкішним кучерявим волоссям, підкоривши шанувальників одним лише поглядом.

Фоловери залишилися в захваті і почали засипати Тіну компліментами: "Боже мій, яка гарна", "Магічний погляд", "Вау, просто немає слів", "Боже цей погляд", "Тіно, Ви шалено красива", "Загадкова така", "Скільки естетики в одному фото", "Боже, яка гарна фотографія. Просто одне око і волосся, а виглядає чудово!"

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