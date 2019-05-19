Спокуслива Тіна Кароль зачарувала фанатів

Українська співачка Тіна Кароль довела фанатів до захвату своїм чорно-білим фото без макіяжу. Чим вразила мережу Тіна цього разу?

Відома співачка Тіна Кароль часто ділиться з прихильниками новими фото у соціальній мережі Instagram. Вона завжди постає на світлинах у сексуальних та водночас ніжних образах. Так, цього разу артистка опублікувала нове чорно-біле фото.

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Можна припустити, що це архівне фото Кароль. На світлині співачка з коротким волоссям, а зараз у неї зачіска з довгими локонами. На новому фото Тіна Кароль у досить цікавій позі, виглядає ніжною та беззахисною. Цікаво, що на ній немає жодного сліду від макіяжу.

Шанувальники української поп-діви не оминули публікацію своєю увагою. Прихильники Тіни Кароль буквально засипали нове фото компліментами.

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