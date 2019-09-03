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Тіна Кароль оголила ноги у дзеркальній сукні

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / pinterest

Українська співачка Тіна Кароль підкорила мережу пікантною напівголою сукнею. Відвертими знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Кароль показала, який наряд вибрала для другого прямого ефіру шоу Танці з зірками, де співачка виступає у ролі ведучої.

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Наряд зірки пошитий з тонкими бретелями у вигляді топа з відвертим декольте. Спереду чорна тканина сукні ледь прикриває зону бікіні зірки, а від грудей і до підлоги йде прозоре полотно створене з окремих великих дзеркальних "лусочок". Ззаду щільна чорна тканина повністю прикриває тіло зірки.

Образ Кароль доповнила чорно-сріблястими босоніжками і класичними кучерями, а також фірмовою червоною помадою.

Тіна Кароль оголила ноги у дзеркальній сукні - фото 352151

Тіна Кароль оголила ноги у дзеркальній сукні - фото 352152

Тіна Кароль оголила ноги у дзеркальній сукні - фото 352153

Тіна Кароль оголила ноги у дзеркальній сукні - фото 352154

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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