Гарячі та розкуті: чим вражали цього тижня Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та Леся Нікітюк

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

Вам сподобається: Віталій Козловський знову розбурхав мережу пікантним фото: а що побачили ви?

Почнемо із зіркових привітань до Дня матері. Наші співаки та співачки, актори та актриси ділилися милими та теплими світлинами на своїх сторінках Instagram, показуючи тих, хто, як правило, стоїть за кулісами, багато переживає та завжди є тим, першим, критиком у їхньому житті!

Співачка Оля Цибульська показала підписникам свою матусю! Під світлиною вона написала милі слова подяки найріднішій у світі людині: "В нас є мільйон ідеальних фоток, але в цій – вся Ти. Мій тил, маяк, Земля під ногами, яка не хитається. Я знаю, що ти завжди за мене і тому я сміливо лізу на будь-яку Говерлу. Народити людину і бути для неї Мамою це полярні речі. Тепер, коли в мене є #нестор я це відчуваю шкірою. Дякую за все! А ще, я знаю точно якою Мамою хотіла б бути для свого сина. Такою як Ти. Люблю! І вас вітаю!"

А у матусі Світлани Тарабарової кілька днів тому був день народження, тому цього тижня вона святкує аж два свята! Вона теж не поскупилась на теплі слова для тієї жінки, котра виховала її та допомогла стати тією, ким вона зараз є: "Друзі, сьогодні особливий для нашої родини день !День Народження нашої Мами !Найкращої, доброї, талановитої, чуйної до людей жінки. Мамо, я вперше вітаю тебе з Днем Народження в статусі мами і не описати словами ту вдячність, яку я відчуваю в серці до тебе!"

Переможниця Євробачення, Джамала також написала кілька теплих слів, присвячених матусі. Вона подякувала їй за те, що їй вдалося виховати її та сестру людьми: "Кожного разу, коли я стикаюсь з буденністю материнства, завжди думаю: "Мамо, як же ти нас з сестрою виростила і виховала добрими людьми?" Дякую тобі, моя рідна! Ти – найкраща мама у світі!"

Головний суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес Браво також розповів своїм прихильникам, що у його матері день народження. Талановитий майстер своєї справи щиро побажав найдорожчій у своєму житті людині здоров'я та радості: "Ці вихідні для мене особливі! Сьогодні день народження у моєї мами. А завтра День Матері! Хочу побажати всім мамам здоров'я, багато радості та здійснення мрій!"

А ми продовжуємо! Юлія Саніна поділилась з прихильниками світлинами з відпочинку зі своїм коханим чоловіком Валентином Бебком. Пара зараз відпочиває у Сполучених Штатах, а точніше – мандрує ними. "Після Норвегії, це найдивовижніша подорож у житті! Задача – розбудити в собі дитячий захват – done!"

Надя Дорофєєва вирішила не зупинятися, засипаючи час до часу своїх фанатів гарячими фото. Сама ж співачка під світлиною написала, що: "хочу, щоб кожен день свого життя кожен старався бути щасливішим, ніж учора". Здається, це їй вдається на відмінно! Ну і не варто забувати про те, що ДоДо вдало спокушає всіх своїми гарячими формами!

Леся Нікітюк не перестає вражати своїми метаморфозами. Чарівна телеведуча не лише залюбки позує у купальниках, а й не лінується приміряти вечірні сукні! Ох, же ж Леся-Леся!

Було б несправедливо, якби ми оминули увагою розкішну Тіну Кароль. Чарівна співачка виклала на своїй сторінці в мережі світлину, на якій вона позує у пальто, яким вона ледь-ледь прикриває комбінацію. Виглядає Тіна, як завжди, приголомшливо, що доводять її підписники, котрі засипають виконавицю компліментами з ніг до голови!

Наостанок залишимо вам неймовірного Джареда Лето. Якщо ви ще не бачили це фото, то зняте воно під час MetGala 2019. Співак вийшов на червону доріжку в епатажній червоній сукні, а в руці він ніс ніщо інше, як його голову! Обожнює Джаред епатувати!

Дивіться також: Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)