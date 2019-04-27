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А що побачили ви: Віталій Козловський знову розбурхав мережу пікантним фото
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо з олдскульної фотографії популярної української співачки Ольги Цибульської. Харизматична виконавиця показала своїм підписникам фотографію з 1999 року. На світлині юна Оля виступає на одному з перших своїх вокальних конкурсів. Вона зізналася, що тоді співала для чотирьох членів журі, пожартувавши, що це був такий собі "Радивилівський X-фактор".
Чарівна співачка TAYANNA поділилася зі своїми фанатами теплим весняним фото. Під кадром вона написала, що саме в цю пору року, на її думку, народжуються життя та любов, і саме тому вона з радістю ділиться частинкою свого настрою!
Спекотна Леся Нікітюк не перестає шокувати своїх фоловерів. Шалена ведуча виклала у мережу фото, на якому вона прогулюється у відвертому вбранні. Прозорі штанцята ледь-ледь прикривають спокусливі форми Лесі, яка не соромиться їх виставляти назагал!
Ох же ж спекотно тут. DJ NANA виклала кілька гарячих світлин, на яких вона демонструє свою розтяжку. Настя, щоправда, цього разу зробила фото не на кухні, а у ванній. Не дивно, що її засипали компліментами прихильники, яким дуже вже подобаються спокусливі вигини.
Не менш спекотним фото цього тижня поділився і Віталій Козловський. І все було б нічого, якби він вирішив не спитати у своїх прихильників, що ж першим їм впало у вічі. Фоловери вирішили засипати його кумедними коментарями: "Трусилятори!", "Дідусеві труси", "Капець... соромно сказати, що". А що ви першим побачили на фото Вітальки?
Настя Каменських, до слова, потішила цього тижня своїх прихильників новою відеороботою. Кліп на пісню "Обіцяю" став справжнім арт-проектом, у якому Настя перевтілилася не в один образ. Якщо ви досі не бачили це відео – гайда сюди!
Пройти повз Надю Дорофєєву – справжній кримінал. Тим більше, що цього тижня красуня святкувала свій день народження. Співачка провела кілька днів у Парижі, де знялася разом зі своїм коханим чоловіком Володимиром Дантесом!
Алла Костромічова, як правило, не публікує на своїй сторінці такі фото, але цього разу вона не змогла втриматися. Розкішна українська топ-модель виклала серію світлин з рекламної зйомки нового аромату від Jean Paul Gaultier. Нагадаємо, що вона стала обличчям нового парфуму модного будинку. Гортайте серію!
Наостанок залишимо вам кілька світлин з Ольгою Поляковою, котра нарешті заслужила на власну зірку на Площі слави! Виконавиця без крихти сумніву зазначає, що цілком і повністю заслужила на свою "зірку", адже багато працювала. "Чесно кажучи, труд артиста – надзвичайно складний. Адже червона доріжка – зворотна сторона грандіозної роботи, коли ми нормально не спимо, не їмо, добираємось у важких переїздах до свого глядача розбитими дорогами..."
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