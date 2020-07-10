Тимошенко і Ляшко вели пряму трансляцію з авто, але щось пішло не так: курйозне відео

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко та очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко віднедавна стали союзниками, адже леді Ю підтримала ексопонента на 208-му окрузі. Тепер політики знімають спільні трансляції, але часом навіть "дві голови" – не допомагають, коли йдеться про нові технології.

У рамках підготовки до виборів Олег Ляшко разом з Юлією Тимошенко вирушив на Чернігівщину, де восени він має намір балотуватися до Верховної Ради. Про результати своєї поїздки новоспечені союзники вирішили відзвітувати в онлайн-трансляції просто під час поїздки в автомобілі.

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На початку відео Ляшко відзначив, що раніше вони і справді обзивали один одного, але зараз вони "вибачились взаємно" та об'єднались, щоб "зупинити розвал країни". Після пафосного вступу "радикал" передав камеру Тимошенко, аби вона поділилась власними враженнями від візиту на Чернігівщину, але вже на 1:10 щось пішло не так.

Телефон впав, а Юлія Тимошенко підняла його і залишила в положенні догори ногами, закривши при цьому половину камери пальцями. Майже хвилину лідерка "Батьківщини" запевняла, що люди на Чернігівщині дуже незадоволені медичною реформою Порошенко-Супрун" – і тільки після цього їй порадили перевернути камеру. Дивіться курйозне відео:

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